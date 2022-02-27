Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 февраля 2022 13:03

МВД ЛНР об обстреле нефтебазы в Ровеньках: Речь идет о целенаправленном выведении из строя Украиной одного из жизнеобеспечивающих объектов Республики для дестабилизации обстановки

В ведомстве подтвердили, что ВСУ били точечно
Ирина ДМИТРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ликвидации последствий удара по нефтебазе были задействованы более 15 экипажей МЧС и около 100 спасателей

В ликвидации последствий удара по нефтебазе были задействованы более 15 экипажей МЧС и около 100 спасателей

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ВСУ целенаправленно выпустили ракету «Точка-У» по нефтебазе в Ровеньках. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.

- По ряду характерных признаков, речь идет о целенаправленном точечном выведении из строя вооруженными силами Украины одного из жизнеобеспечивающих объектов Республики с целью дестабилизации обстановки. Отметим, что ровеньковская нефтебаза - это один из крупных поставщиков топлива в ЛНР, - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что в данный момент на месте обстрела ведутся следственные мероприятия. Как рассказали в МВД, в ликвидации последствий удара по нефтебазе были задействованы более 15 экипажей МЧС и около 100 спасателей, а также несколько машин скорой помощи с медиками.

- Жители близлежащих домов были эвакуированы, - рассказали подробности происшествия в министерстве.

Напомним, что в результате удара ракетой «Точка-У» по нефтебазе в Ровеньках пострадал охранник. Его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

Читайте также

Следственный комитет России открыл уголовные дела по факту применения ВСУ тактических ракетных установок «Точка-У» в Донбассе

Речь идет о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации (подробнее)