МВД ЛНР об обстреле нефтебазы в Ровеньках: Речь идет о целенаправленном выведении из строя Украиной одного из жизнеобеспечивающих объектов Республики для дестабилизации обстановки

В ликвидации последствий удара по нефтебазе были задействованы более 15 экипажей МЧС и около 100 спасателей
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
ВСУ целенаправленно выпустили ракету «Точка-У» по нефтебазе в Ровеньках. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики.
- По ряду характерных признаков, речь идет о целенаправленном точечном выведении из строя вооруженными силами Украины одного из жизнеобеспечивающих объектов Республики с целью дестабилизации обстановки. Отметим, что ровеньковская нефтебаза - это один из крупных поставщиков топлива в ЛНР, - пояснили в ведомстве.
Уточняется, что в данный момент на месте обстрела ведутся следственные мероприятия. Как рассказали в МВД, в ликвидации последствий удара по нефтебазе были задействованы более 15 экипажей МЧС и около 100 спасателей, а также несколько машин скорой помощи с медиками.
- Жители близлежащих домов были эвакуированы, - рассказали подробности происшествия в министерстве.
Напомним, что в результате удара ракетой «Точка-У» по нефтебазе в Ровеньках пострадал охранник. Его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.
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