В результате обстрела украинскими военными нефтебазы в ЛНР пострадал охранник

Взрыв в ЛНР. Фото: Скриншот из видео

Охранник ровеньковской нефтебазы, которая вчера была обстреляна украинскими военным, находится в медицинском учреждении. При ударе по нефтебазе ракетой «Точка-У» он получил травмы. Об этом сообщают в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Пострадавший попал в Ровеньковскую городскую центральную больницу, у него травматическая ампутация пальца левой кисти, он находится в сознании в отделении травматологии, – говорят в министерстве здравоохранения .

Напомним, вечером 26 февраля в Ровеньках прогремел взрыв на нефтебазе, в результате которого произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. Информацию подтвердили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Позже стало известно, что украинские военные выпустили по нефтебазе ракету «Точка У».

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