Пострадавший при обстреле нефтебазы в Ровеньках охранник чувствует себя удовлетворительно

Ночью мужчине сделали операцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Охранник нефтебазы в Ровеньках, пострадавший в ходе ее обстрела украинскими силовиками из тактического ракетного комплекса «Точка-У», чувствует себя удовлетворительно. Об этом заявил врач-травматолог Ровеньковской центральной городской больницы Юрий Артемов.

Он отметил, что вчера мужчина поступил в больницу с осколочным ранением кисти правой руки.

- Пострадавшему была проведена операция, оказана помощь в должном объеме. В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное, - проинформировал медик.

Напомним, вечером 26 февраля в Ровеньках прогремел взрыв на нефтебазе, в результате которого произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива. Позже выяснилось, что украинские военные выпустили по нефтебазе ракету «Точка У».

Как рассказал о происшествии сам пострадавший охранник, в восемь вечера он, сделав очередной обход нефтебазы, зашел на проходную, чтобы позвонить начальнику.

- Связь была плохая, поднялся на второй этаж. Услышал звон, удар. Упал. Треск закончился, я посмотрел на руку - палец раздроблен. Снял ремень, наложил жгут. Под завалами были ребята. Спросил, все ли живы, втроем и вышли, - говорит он.

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