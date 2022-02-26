В Ровеньках прогремел взрыв, предположительно, на нефтебазе

В Ровеньках - ЧП. Фото (архив): МЧС ЛНР

В городе Ровеньки Луганской Народной Республики прогремел мощный взрыв. Первыми о случившемся сообщили местные жители. Позже это подтвердили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По их данным, загорелась местная нефтебаза, где хранятся 200 тонн дизельного топлива. По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия пострадали люди.

В данный момент оперативная группа представительства выясняет на месте подробности инцидента.

Напомним, сегодня под угрозой взрыва оказалась также нефтебаза в Донецке. Украинские военные предприняли попытку уничтожить хранилище - уже второй раз за последние двое суток. В пятницу нефтебаза подверглась артиллерийскому удару ВСУ. Был поврежден трубопровод, и хранилище загорелось. Сегодня украинские войска хотели поразить объект из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Но на подлете к цели силами ПВО ДНР ракета была сбита. Обломки от нее пробили резервуары с 230 кубометрами топлива. К счастью, возгорания не случилось, на месте происшествия работали расчеты МЧС.

Читайте также

Денис Пушилин заявил о провокациях, которые готовят вооруженные формирования Украины

Глава ДНР сделал заявление о планах обстрела украинской армией Краматорска, Славянска, Артемовска и Мариуполя (подробнее)