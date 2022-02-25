Пожар на нефтебазе в Донецке локализирован, но еще не потушен

Ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается. Фото: МЧС ДНР
Пожар на нефтебазе в Кировском районе Донецка локализован, но еще не потушен. Ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается. Об этом сообщили ДАНу в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
- Пока только локализация. Ликвидации нет, - проинформировали спасатели.
Напомним, по сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сегодня в Донецке в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза.
- В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВФУ произошел взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка, поврежден трубопровод, - заявили наблюдатели.
В СЦКК попросили горожан сохранять спокойствие, быть бдительными, а также максимально исключить свое передвижение по городу.
Читайте также
Почти 6 тысяч жителей в ДНР остались без электричества
Виной всему – обстрелы ВСУ (подробнее)