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Политика25 февраля 2022 10:55

Пожар на нефтебазе в Донецке локализирован, но еще не потушен

Сотрудники МЧС продолжают устранять последствия обстрела
Ирина ДМИТРИЕВА
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Ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается. Фото: МЧС ДНР

Ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается. Фото: МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Кировском районе Донецка локализован, но еще не потушен. Ликвидация чрезвычайного происшествия продолжается. Об этом сообщили ДАНу в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- Пока только локализация. Ликвидации нет, - проинформировали спасатели.

Напомним, по сообщению представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сегодня в Донецке в результате обстрела ВСУ загорелась нефтебаза.

- В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВФУ произошел взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка, поврежден трубопровод, - заявили наблюдатели.

В СЦКК попросили горожан сохранять спокойствие, быть бдительными, а также максимально исключить свое передвижение по городу.

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