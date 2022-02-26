Обломки от сбитой силами ПВО ДНР «Точки-У» пробили резервуары на нефтебазе в Донецке

Фрагменты от сбитой ракеты. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Тактическая ракета «Точка-У», которую сегодня сбили силы противовоздушной обороны ДНР над Донецком, была уже на подлете к своей цели. По данным представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), этой целью являлась нефтебаза в столице, которая уже не раз подвергалась атакам со стороны ВСУ.

В представительстве уточнили, что обломки от уничтоженной на подлете ракеты пробили резервуары хранилища, где находятся 230 кубометров топлива. Пока возгорания не было, но на место происшествия оперативно выехали расчеты МЧС.

Это уже вторая попытка уничтожения стратегического объекта за последние двое суток. В пятницу нефтебаза подверглась артиллерийскому удару ВСУ. Был поврежден трубопровод, и хранилище загорелось. Теперь украинские войска хотели поразить объект из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Их попытка провалилась.

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