В Мариуполе боевики нацбатальонов изъяли городской транспорт, чтобы выехать на нем в Запорожье

Украинские военные и нацбаты готовятся покинуть город и уехать в Запорожье. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные и боевики нацбатальонов изъяли в Мариуполе городской транспорт, включая автобусы большой вместимости. Об сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на источник в Мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении.

- Забрали находящиеся у нас городские автобусы, включая гармошки. Они готовятся выезжать на них из города. Едут в Запорожье, - цитирует агентство слова собеседника.

Отметим, что в настоящее время военнослужащие Донецкой Народной Республики развивают наступление в направлении Волновахского района, расположенного севернее Мариуполя. Как отметил ранее официальный представитель оборонного ведомства Республики Эдуард Басурин, под контроль ДНР перешли населенные пункты Гнутово, Пищевик, Павлополь, Талаковка и Трудовское.

Тем временем войска ЛНР продвинулись на глубину до 46 километров. Взяты под контроль город Счастье и село Муратово. Ранее сообщалось, что под контроль Республики без единого выстрела перешла Станица Луганская. Сейчас в населенном пункте снята украинская символика.

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