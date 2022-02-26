Народная милиция ЛНР освободила пункт пропуска у Станицы Луганской и почти весь поселок

КПВВ «Станица Луганская» был единственным переходом, по которому можно было попасть на подконтрольную Украине территорию. Фото: ГПСУ

Народная милиция ЛНР освободила контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» и почти весь поселок. Об этом сегодня сообщила пресс-служба оборонного ведомства Республики.

- Силами Народной милиции ЛНР были освобождены КПВВ «Станица Луганская» и почти весь поселок, - говорится в сообщении.

Напомним, что этот пункт пропуска был единственным переходом, по которому можно было попасть на подконтрольную Украине территорию и вернуться назад.

Также стало известно, что ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР. Огонь велся по семи населенным пунктам Республики. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрелов в поселке Донецкий два мирных жителя погибли и один получил ранения, повреждены дома.

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