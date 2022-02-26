Опубликованы кадры из освобожденной силами ДНР Николаевки

Военнослужащие ДНР освободили Николаевку. Фото: скриншот видео НМ ДНР

24 февраля военнослужащие Народной милиции ДНР, в результате контрнаступления, освободили населенный пункт Николаевка.

- Продвигаемся дальше, - говорит военнослужащий Республики с позывным Хирург. - Думаю, скоро нашу родную землю освободим от этого ига. Проявляется сплочение всех родов войск.

Военнослужащий НМ ДНР с позывным Камаз воюет с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе.

- Уверен, что победа будет за нами в любом случае, - говорит он. - Всем тяжело, и нам, и мирным жителям. Надеемся, что скоро это все закончится.

Тем временем под контроль Донецкой Народной Республики перешли еще пять населенных пунктов.

В Луганской Народной Республике заявили об освобождении Станицы Луганской. Населенный пункт перешел под контроль ЛНР без единого выстрела.

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