Народная милиция ЛНР взяла под контроль Станицу Луганскую: фото и видео из освобожденного поселка

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

В ходе операции по освобождению территорий Луганской Народной Республики под контроль ЛНР перешел поселок городского типа Станица Луганская.

В оборонном ведомстве Республики заявили, что населенный пункт был освобожден без единого выстрела.

- Вчера в результате обстрела Горловки погибло двое учителей, в результате обстрела реактивными системами залпового огня в поселке Донецкий погибло два местных жителя. Сегодня подразделения Народной милиции зашли в Станицу Луганскую и освободили этот населенный пункт – все вокруг целое. Детский сад стоит неприкосновенным. Ни одной жертвы среди мирного населения, - сказал официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, находясь в Станице Луганской.

С флагштоков в поселке сняты флаги Украины. На их место водрузили триколоры Луганской Народной Республики.

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Станица Луганская под контролем ЛНР. Фото: НМ ЛНР

Тем временем Глава Луганской Народной Республики сообщил, что под контролем ЛНР - населенные пункты Лопаскино, Трехизбенка, Муратово, Гречишкино и Станица Луганская.

Сегодня в Донецкой Народной Республике заявили об освобождении еще пяти населенных пунктов на мариупольском направлении.

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