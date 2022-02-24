Леонид Пасечник: Предоставим все силы и средства для размещения беженцев с той стороны

Глава Республики подчеркнул, что людей не оставят в беде. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Киев не проводил эвакуацию людей, даже зная о возможном развитии ситуации вследствие конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Несмотря на то, что Украина что-то знала, никто никаких действий по эвакуации населения не предпринимал, - отметил он.

При этом Глава Республики подчеркнул, что людей не оставят в беде - всех беженцев, решивших покинуть зону активных боевых действий, обязательно примут и разместят.

- С нашей стороны мы предоставим все силы и средства для размещения беженцев с той стороны, - заверил он.

Напомним, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что планирует отправиться на линию соприкосновения.

- В ближайшее время я обязательно туда съезжу, - заявил он.

Напомним, 24 февраля Народная милиции Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

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