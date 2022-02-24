Глава ЛНР отправится на линию соприкосновения

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что планирует отправиться на линию соприкосновения.

- В ближайшее время я обязательно туда съезжу, - заявил он.

Напомним, 24 февраля Народная милиции Луганской Народной Республики начала операцию по освобождению временно оккупированной территории ЛНР.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

Тем временем в Вооруженных силах РФ заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.