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Политика24 февраля 2022 7:09

Заявление НМ ЛНР: Сбито два СУ-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое и два «Bayraktar» под Счастьем

За сутки украинские боевики 177 раз обстреляли ЛНР
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)

В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что защитники ЛНР сбили два СУ-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое.

Также, по оперативной информации официального представителя НМ ЛНР, старшего лейтенанта Филипоненко И. М. на 24 февраля, военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции. Об этом говорят данные разведки.

Напомним, рано утром в четверг, 24 февраля 2022 года, Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Накануне Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи в отражении военной агрессии ВСУ.

Комсомольская правда продолжает следить за ситуацией в Донбассе и передает самые важные новости.

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