Украинские военные массово покидают свои позиции у линии соприкосновения с ЛНР

Украинские военные массово покидают свои позиции. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные повсеместно отказываются выполнять приказы своих командиров и покидают свои позиции вблизи линии разграничения с ЛНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Нашей разведкой отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции, - приводит данные оборонного ведомства УНМ в Луганском информцентре.

Напомним, ЛНР начала операцию по освобождению оккупированной территории. Подразделения Народной милиции Республики ведут огонь только по военным объектам, местам скопления личного состава и военной техники вооруженных сил Украины.

Тем в Народной милиции ДНР заявили об успехе наступательных действий. Боевики 53-й омбр несут потери и оставляют свои позиции.

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