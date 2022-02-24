ВСУ занимают жилые постройки в Счастье и Станице Луганской

Населенные пункты Счастье и Станица Луганская освобождены от гражданского населения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Военнослужащие Украины занимают жилые постройки, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что подразделения нацгвардии Украины перекрыли все выезды из Мариуполя, пытаются удержать жителей, прикрываясь за их спинами. Отмечаются многочисленные столкновения мирных жителей с представителями силовых структур на блокпостах.

Тем временем военнослужащие ДНР ведут успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка

- Боевики 53-й несут потери и оставляют свои позиции, - говорится в сообщении. - Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону.