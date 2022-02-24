В НМ ДНР заявили об успехе наступательных действий

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики ведут успешные наступательные действия в районе населенного пункта Николаевка. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Боевики 53-й несут потери и оставляют свои позиции, - говорится в сообщении. - Штаб 53-й бригады сворачивается из Волновахи и в спешном порядке покидает город в противоположную от линии соприкосновения сторону.

Тем временем в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что защитники ЛНР сбили два СУ-24 ВСУ вблизи поселков Смелое и Степовое и два «Bayraktar» под Счастьем.

Ранее сообщалось, что Главы Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к Владимиру Путину за помощью.

Тем временем в Вооруженных силах РФ заявили, что не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины.