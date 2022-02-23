Генпрокурор ЛНР: Уклонение от мобилизации предполагает административную и уголовную ответственность

В Луганской Народной Республике объявлена всеобщая мобилизация. Фото: НМ ЛНР

В Луганской Народной Республике напомнили жителям про ответственность за уклонение от мобилизации. С соответствующим обращением выступил генеральный прокурор Республики Сергей Горенко.

- Для граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, за нарушение положений закона ЛНР «О военном положении» и иных законов и нормативных актов ЛНР по вопросам военного положения предусмотрена административная или уголовная ответственность, - подчеркнул он.

Сергей Горенко отметил, что руководители предприятий и организаций всех форм собственности обязаны содействовать военному комиссариату в вопросе оповещения и явки своих работников, которые подлежат призыву, на сборные пункты и в воинские части. Кроме того, они несут персональную ответственность за это.

- Твердо уверен, что защита Отечества - священная обязанность каждого мужчины. В это нелегкое время мы должны сплотиться и дать достойный отпор киевской хунте. За нами правда, если мы будем держаться все вместе, от студента до ветерана, в это нелегкое для Республики время мы победим, - сказал генпрокурор.

Напомним, в Луганской Народной Республике объявлена всеобщая мобилизация. Призыву на воинскую службу подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. В Республике также установлен запрет на выезд мужчин призывного возраста за пределы государства.

Читайте также

Леонид Пасечник призвал все мужское население ЛНР встать на защиту своей земли

Глава Республики отметил, что военная обстановка в республиках Донбасса остается напряженной (подробнее)