Леонид Пасечник призвал все мужское население ЛНР встать на защиту своей земли

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с обращением. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с обращением, в котором отметил, что военная обстановка в республиках Донбасса остается очень напряженной. Несмотря на признание России, украинские снаряды все чаще поражают местные города и села, подвергая смертельной опасности жизни мирных людей.

Сейчас все ресурсы Республики направлены на эвакуацию населения, военнослужащие и сотрудники силовых ведомств переведены на усиленную службу, объявлена всеобщая мобилизация.

В связи с этим Леонид Пасечник вновь обратился ко всему мужскому населению Республики с призывом встать на защиту своей земли.

- Я обращаюсь ко всему мужскому населению: студентам, предпринимателям, педагогам, техникам, водителям - выполнить конституционный долг для нашей Родины и встать на защиту Отечества! Республике нужен каждый, кто может держать оружие в руках! От нашей гражданской позиции зависит будущее наших детей! - подчеркнул он.

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