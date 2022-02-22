Группа журналистов попала под обстрел по дороге в Горловку

Это случилось неподалеку от машины, которая была взорвана утром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа журналистов из России, ДНР, США и Италии попали сегодня под обстрел под Горловкой. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил фотокорреспондент Александр Гаюк.

- Это было неподалеку от машины, которая была взорвана утром. В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в старых окопах, они затоплены водой, но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе. Все хорошо, - рассказал он.

Напомним, утром на трассе Донецк-Горловка украинской диверсионно-разведывательной группой были взорваны два самодельных взрывных устройства. В результате погибли трое жителей, которые ехали по дороге в машине.

Как заявил позже в своем телеграм-канале репортер Андрей Руденко, основной целью диверсантов был военный автомобиль, в котором двигался один из командиров Народной милиции.

- Он успел проскочить, а за ним шел гражданский автомобиль, в котором было трое человек - все они погибли, - написал он на своей странице.

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