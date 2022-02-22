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Политика22 февраля 2022 9:54

Группа журналистов попала под обстрел по дороге в Горловку

Утром на этом шоссе была взорвана машина
Ирина ДМИТРИЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Это случилось неподалеку от машины, которая была взорвана утром

Это случилось неподалеку от машины, которая была взорвана утром

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Группа журналистов из России, ДНР, США и Италии попали сегодня под обстрел под Горловкой. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил фотокорреспондент Александр Гаюк.

- Это было неподалеку от машины, которая была взорвана утром. В нас стреляли из СПГ, мы укрылись в старых окопах, они затоплены водой, но живы зато. Сейчас возвращаемся все вместе. Все хорошо, - рассказал он.

Напомним, утром на трассе Донецк-Горловка украинской диверсионно-разведывательной группой были взорваны два самодельных взрывных устройства. В результате погибли трое жителей, которые ехали по дороге в машине.

Как заявил позже в своем телеграм-канале репортер Андрей Руденко, основной целью диверсантов был военный автомобиль, в котором двигался один из командиров Народной милиции.

- Он успел проскочить, а за ним шел гражданский автомобиль, в котором было трое человек - все они погибли, - написал он на своей странице.

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