Более 660 снарядов за сутки: В ДНР сообщили о последствиях интенсивных обстрелов ВСУ

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки - с 3:00 21 февраля по 3.00 22 февраля - подразделения украинской армии 55 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он уточнил, что за это время атакам ВСУ подверглись тридцать населенных пунктов Республики. Их обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

- Всего по территории ДНР были выпущены более 667 снарядов, мин и гранат, - сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что многочисленные обстрелы украинских военных привели к жертвам и пострадавшим. Так, в Донецке погиб мирный житель, два военнослужащих были ранены и еще двое контужены.

Кроме того, огнем ВСУ в Республике повреждены три школы, семь домов, электроподстанция, газопровод и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Все эти случаи были зафиксированы до того, как Президент РФ подписал указ о признании независимости республик Донбасса.

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