На трассе Донецк-Горловка прогремел взрыв: погибли трое человек

На трассе Донецк - Горловка прогремел взрыв. Фото: Скриншот t.me/s/rtrdonetsk

На трассе Донецк-Горловка украинской диверсионно-разведывательной группой были взорваны два самодельных взрывных устройства. В результате – погибли трое жителей, которые ехали по трассе в машине. Об этом сообщает репортер Андрей Руденко в своем Телеграм-канале.

- Основной целью был военный автомобиль, в котором двигался один из командиров Народной милиции. Он успел проскочить, а за ним шел гражданский автомобиль, в котором было трое человек – все они погибли, - говорит Руденко.

Трасса Донецк-Горловка – одна из главных автомагистралей в Республике.

Напомним, минувшей ночью украинские военные обстреливали Таврическое, Петровское, Ленинское. Утром ВСУ открыли огонь по Дзержинскому, Старомихайловке, Стыле и Александровке. Применялись мины 82-мм и 120-мм калибра, снаряды 122-мм. Огонь и провокации с украинской стороны не прекращаются, ситуация остается напряженной.

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