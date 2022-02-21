В МЧС ЛНР напомнили жителям о правилах поведения при обстрелах

По статистике, большинство людей погибают и травмируются не от прямого попадания боеприпасов, а от осколков, стекла и камней, разлетающихся при взрыве Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С началом эскалации конфликта в Донбассе создалась реальная угроза для жизни и здоровья мирного населения. Под обстрелами оказались жилые дома, предприятия и социальные объекты республик, которые подвергаются ежедневным обстрелам из различных арторудий и систем.

В МЧС ЛНР напомнили гражданам, как вести себя в критической ситуации, чтобы максимально уберечь от опасности свое здоровье и жизнь.

- По статистике, большинство людей погибают и травмируются не от прямого попадания боеприпасов, а от осколков, стекла и камней, разлетающихся при взрыве, - отметили спасатели.

И подчеркнули - отсутствие паники и быстрая оценка ситуации помогут сократить количество мирных жертв. Нелишним будет и знание правил поведения при артиллерийских обстрелах.

Отсутствие паники и быстрая оценка ситуации помогут сократить количество мирных жертв Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правила поведения на улице:

- услышав свист пролетающего боеприпаса, необходимо немедленно лечь на землю, плотно закрыв уши и открыв рот для регулирования давления. Акустический удар может привести к разрыву сосудов и барабанных перепонок;

- для укрытия подходят: подземный переход, смотровая яма, воронка от взрыва, бетонный желоб, бордюр, канава или ров;

- чрезвычайную опасность несут современные здания, которые содержат много стеклянных элементов. В случае взрыва такая постройка складывается, как карточный домик, а стекло превращается в груду острых и смертельно опасных осколков;

- следует избегать нахождения вблизи техники, автомобилей, пожаро- и взрывоопасных объектов;

- от многоэтажных панельных домов надо держаться на расстоянии не менее 30-50 метров, чтобы не попасть под обрушившиеся балконы, лоджии, элементы декора или железобетонные блоки.

Правила поведения в доме:

- если поблизости нет защитного сооружения - нужно спуститься в подвал, который должен быть оборудован вентиляцией и двумя выходами. При этом на видном месте необходимо оставить надпись «Здесь находятся люди» на случай, если будут завалены все выходы;

- если нет подвала - спуститься на нижний этаж и укрыться под несущими конструкциями;

- если по каким-либо причинам нет возможности покинуть квартиру или дом - необходимо укрыться в ванной комнате. Там должны быть запас воды, продуктов, медикаменты, плед или матрац;

- ни в коем случае нельзя находиться напротив окон! Они должны быть заложены подушками, но лучше мешками с песком;

- окна необходимо заранее заклеить крест-накрест липкой лентой (скотч, пластырь) - это не защитит от попадания снарядов, но уменьшит площадь распространения осколков стекла в комнате;

- кровати и мягкую мебель от окон необходимо переставить в угловую часть комнаты.

Правила поведения в транспорте:

- необходимо попросить водителя немедленно остановить авто;

- отбежать от дороги в сторону от зданий, сооружений и лечь на землю;

- визуально поискать более надежное укрытие. Если таковое есть, нужно передвигаться к нему короткими перебежками сразу же после следующего взрыва;

- при передвижении личным транспортом необходимо остановить машину, но ни в коем случае не прятаться под или за ней.

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