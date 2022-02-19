В ЛНР запретили выезжать за пределы Республики мужчинам призывного возраста

В Республике также создадут комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник своим указом установил запрет на выезд за пределы Республики мужчин призывного возраста. Покинуть территорию не смогут граждане в возрасте от 18 до 55 лет.

- Запретить выезд за пределы территории Луганской Народной Республики гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет, - сказано в тексте указа.

Напомним, в ЛНР создадут комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Это поручение также дал Леонид Пасечник.

Комиссиям полагается провести мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения с 1 января по 31 марта, а также граждан старших возрастов не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в отделах военного комиссариата, с 1 января по 31 декабря.

Руководителям госорганов, а также предприятий, учреждений и организаций (независимо от их форм собственности) предписано обеспечить выполнение мероприятий, связанной с подготовкой и проведением первоначальной постановки граждан на воинский учет.

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