В ЛНР создадут комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет

Глава ЛНР подписал указ, укрепляющий обороноспособность Республики. Фото: ОД «Мир Луганщине»

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил провести первоначальную постановку жителей на воинский учет в этом году. Об этом говорится в соответствующем указе.

- Для организации проведения мероприятий по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения и старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, проживающих на территории Республики, постановляю: создать комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет и утвердить основные и резервные составы, - говорится в документе.

Комиссиям поручено провести мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения с 1 января по 31 марта, а также граждан старших возрастов не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в отделах военного комиссариата, с 1 января по 31 декабря.

Руководителям госорганов, а также предприятий, учреждений и организаций (независимо от их форм собственности) предписано обеспечить выполнение мероприятий, связанной с подготовкой и проведением первоначальной постановки граждан на воинский учет.

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