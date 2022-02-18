Из-за обострения ситуации на линии разграничения приостановлен учебный процесс в ЛНР

Обучение учащихся приостановили на неопределенное время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за эскалации конфликта на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике был приостановлен учебный процесс. Об этом заявил министр образования и науки ЛНР Андрей Лустенко.

Он подчеркнул, что в приоритете властей всегда была и будет безопасность граждан, в особенности детей.

- Именно поэтому сейчас учебный процесс во всех образовательных организациях необходимо приостановить до нормализации обстановки, все что будет упущено, мы сможем наверстать позже за счет интенсификации учебного процесса, - сказал он.

Кроме того, глава ведомства сообщил о начале эвакуации в РФ воспитанников интернатов и детских домов, отметив при этом, что как только ситуация нормализуется, все они обязательно вернутся в Республику.

- Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние, я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты, с целью обеспечения безопасности воспитанников, эти организации на необходимое и, я уверен, непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации, - подчеркнул министр.

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