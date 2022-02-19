Общая мобилизация в ЛНР предусматривает призыв на воинскую службу мужчин возрастом от 18 до 55 лет

Всем запасникам необходимо прибыть в военкоматы. Фото: НМ ЛНР

Объявленная сегодня всеобщая мобилизация в ЛНР предусматривает призыв на воинскую службу мужчин возрастом от 18 до 55 лет. Это уточняется в указе Главы Республики Леонида Пасечника.

- Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и граждан, пребывающих в запасе, возрастом от 18 до 55 лет, - поясняется в документе.

Напомним, в ЛНР запретили выезжать за пределы Республики мужчинам призывного возраста.

- Запретить выезд за пределы территории Луганской Народной Республики гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет, - говорится в указе руководителя государства.

Кроме того, здесь создадут комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Это поручение также дал Леонид Пасечник.

Комиссиям полагается провести мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения с 1 января по 31 марта, а также граждан старших возрастов не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в отделах военного комиссариата, с 1 января по 31 декабря.

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