Леонид Пасечник подписал ратификационную грамоту договора о сотрудничестве между Россией и ЛНР

Процедура ратификации подобных договоров завершается обменом ратификационными грамотами, которую и подписал сегодня Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

На торжественном пленарном заседании Народного Совета ЛНР Глава Республики Леонид Пасечник подписал ратификационную грамоту к договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой. Об этом передали в ЛИЦ из Дома правительства.

Напомним, сегодня парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с РФ. За соответствующее решение проголосовали депутаты обоих Народных Советов. Этому предшествовало обращение лидеров Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет молодых государств и рассмотреть возможность заключения договоров о дружбе и сотрудничестве, предусматривающих сотрудничество в оборонной сфере.

Позже было собрано экстренное заседание Совета Безопасности Российской Федерации по ситуации в Донбассе. Спустя несколько часов Президент России Владимир Путин объявил главное для республик решение - и подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Речь Владимира Путина смотрел весь Донбасс, и не только.

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