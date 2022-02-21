Главы Республик Донбасса обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР

Главы ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ с просьбой о признании Республик Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать Республики и рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусматривающем сотрудничество в сфере обороны.

- С целью определения международной правосубъектности и, как следствие, возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти, недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда от имени всего народа Донецкой Народной Республики просим Вас признать Донецкую Народную Республику как независимое, демократическое, правовое социальное государство, - обратился Глава ДНР Денис Пушилин.

- Уважаемы Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели мирного населения Республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской Народной Республики, - сказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Руководители Республик Донбасса также попросили Владимира Путина рассмотреть возможность договора о дружбе с Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество с сфере обороны.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Владимира Путина за участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и бесценную помощь, которая помогает выживать под натиском киевских властей с 2014 года.

- Ваши политические решения, такие как признание документов, выданных жителям наших Республик, а также возможность вступления в гражданство Российской Федерации, бесценны для нас как для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое общество и культурное пространство, - сказал Пушилин.

Главы ДНР и ЛНР обратились к Президенту РФ с просьбой о признании Республик Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Руководитель Республики подчеркнул, что на всех этапах урегулирования конфликта в Донбассе Россия как гарант и посредник Минских соглашений отстаивает интересы жителей Республик на основе международного права и содействуя мирному урегулированию конфликта между Донецкой Народной Республикой, Луганской Народной Республикой и Украиной.

- Мы высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в минском переговорном процессе, которые ориентированы на соблюдение принципа неприменения силы и угрозы силы сторонами конфликта, - говорит Денис Владимирович. - К сожалению, Минские соглашения и существующие договорённости никогда не препятствовали украинской стороне нарушать установленное перемирие. На сегодняшний день, получая всестороннюю поддержку, в том числе военную, от Соединенных Штатов Америки и других западных партнеров украинский режим вопреки своим международным обязательствам вопреки воле подавляющего большинства украинцев решился на силовое разрешение конфликта на нашей территории.

Напомним, 15 февраля депутаты Государственной Думы проголосовали за обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Комсомолка» поинтересовалась у жителей Донецка, как они отреагировали на обращении Госдумы к Президенту РФ о признании Республик Донбасса.

- Признание Российской Федерацией мы здесь уже давно ждем. Если сюда вернется Украина, то здесь никого не останется. Они не будут разбираться – ты был «за» или «против» Республики. Когда был референдум, в 2014 году, люди реально голосовали за то, чтобы оставаться с Россией. Очень бы хотелось, чтобы война поскорее закончилась.

- Думаю, что если нас все-таки признают, то это нам многое даст. Во-первых, стабильность. Во-вторых, уверенность в себе, в своих детях и внуках, что нас не бросят. Мы все время хотели быть с Россией вместе. Мы одна семья.

- Это верный и хороший шаг для того, чтобы признать наши Республики суверенными и независимыми государствами. Это в дальнейшем позволит нам ускоренными темпами интегрироваться в состав Российской Федерации. Ожидаю, что президент России удовлетворит решение депутатов Госдумы.

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