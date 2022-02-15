Как жители Республик Донбасса отреагировали на обращение Госдумы к Президенту РФ о признании ДНР и ЛНР

«Комсомолка» поинтересовалась у жителей Донецка, как они отреагировали на обращении Госдумы к Президенту РФ о признании Республик Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Депутаты Государственной Думы проголосовали за обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что такая инициатива, поддержанная большинством депутатов, является своевременной в сложившейся ситуации, когда Украина значительно нарастила присутствие своих вооруженных сил и техники на линии соприкосновения, что окончательно свидетельствует о том, что Киев не собирается выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт мирным политическим путем.

- Очень показательными были выступления в Госдуме перед голосованием. Они продемонстрировали, насколько погружены парламентарии в проблемы жителей Донбасса, насколько сопереживают всему происходящему в Республиках, насколько обеспокоены существующей угрозой со стороны Украины и Запада, - говорит Денис Владимирович. - Мы благодарим депутатов Государственной Думы за результаты сегодняшнего голосования. При этом мы с пониманием и уважением отнесемся к любому решению высшего руководства Российской Федерации.

Руководитель ЛНР Леонид Пасечник считает, что пока Украина ежедневными обстрелами и нежеланием договариваться о мирном урегулировании конфликта только усугубляла пропасть с Донбассом – Россия своей постоянной поддержкой помогала жителям Республик выжить.

- Мы безмерно благодарны Российской Федерации за оказываемую помощь в условиях тотальной экономической блокады, нацеленной на наше уничтожение, - говорится в заявлении Главы государства. - Мы, безусловно, нацелены на дальнейшее укрепление трансграничного сотрудничества и интеграции с Россией.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» поинтересовалась у жителей Донецка, как они отреагировали на обращении Госдумы к Президенту РФ о признании Республик Донбасса.

- Признание Российской Федерацией мы здесь уже давно ждем. Если сюда вернется Украина, то здесь никого не останется. Они не будут разбираться – ты был «за» или «против» Республики. Когда был референдум, в 2014 году, люди реально голосовали за то, чтобы оставаться с Россией. Очень бы хотелось, чтобы война поскорее закончилась.

- Мы были бы очень рады признанию. Но понимаем, что это геополитика. Война уже надоела.

- Я с великим удовольствием присоединюсь к этому. Я – россиянин, родился в Приморском крае. Россия – моя родина. Признание необходимо для нас, жителей ДНР, жизненно необходимо.

- Думаю, что если нас все-таки признают, то это нам многое даст. Во-первых, стабильность. Во-вторых, уверенность в себе, в своих детях и внуках, что нас не бросят. Мы все время хотели быть с Россией вместе. Мы одна семья.

- Это верный и хороший шаг для того, чтобы признать наши Республики суверенными и независимыми государствами. Это в дальнейшем позволит нам ускоренными темпами интегрироваться в состав Российской Федерации. Я отреагировал на эту новость позитивно. Ведь восемь лет в условиях непризнанности дают о себе знать. Наконец-то появилась возможность получить ту независимость, которую мы отстаивали в 2014 году, ту, о которой мечтали люди, поднимавшие восстание. Ожидаю, что президент России удовлетворит решение депутатов Госдумы.

Война в Донбассе продолжается восьмой год Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Тем временем Владимир Путин отреагировал на просьбу о признании ДНР и ЛНР. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Президент России сказал, что будет исходить из того, чтобы сделать все для решения проблем Донбасса.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь назвал признание независимости Донбасса «катастрофой». Если это произойдет, то от Минских соглашений ничего не останется.

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