Денис Пушилин: Мы приветствуем позицию депутатов Госдумы о направлении Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР

В Донбассе ждут окончательного решения российских властей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил благодарность депутатам Государственной Думы России за результаты сегодняшнего голосования, в ходе которого было решено поддержать проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

По мнению Дениса Пушилина, данная инициатива является весьма своевременной - в свете последних событий, разворачивающихся на Донбассе. По его словам, Украина существенно нарастила присутствие своих военных и техники на линии соприкосновения, окончательно подтвердив тот факт, что не собирается выполнять Минские соглашения и разрешать конфликт мирным, дипломатическим путем.

В такой ситуации поддержка депутатов РФ пришлась как нельзя кстати. При этом Глава ДНР подчеркнул, что в Республике отнесутся с уважением к любому решению российских властей.

- Очень показательными были выступления в Госдуме перед голосованием. Они продемонстрировали, насколько погружены парламентарии в проблемы жителей Донбасса, насколько сопереживают всему происходящему в Республиках, насколько обеспокоены существующей угрозой со стороны Украины и Запада, - отметил он.

Напомним, сегодня Госдума РФ попросила российского президента признать Донбасс. Депутаты проголосовали за то, чтобы обратиться к Владимиру Путину «по быстрому» варианту.

Государственная Дума решила обратиться напрямую к своему президенту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Депутаты только с помощью голосования смогли решиться отправлять документ о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик сразу Путину. Хотя был и другой вариант, получить сначала консультацию МИДа (подробнее)