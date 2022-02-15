Глава ЛНР отреагировал на обращении Госдумы к Президенту РФ о признании Республик Донбасса

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации сегодня проголосовали за обращение к Президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской Народных Республик. В связи с этим Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление.

- Пока Украина ежедневными обстрелами и нежеланием договариваться о мирном урегулировании конфликта только усугубляла пропасть с Донбассом – Россия своей постоянной поддержкой помогала нам выжить. Мы безмерно благодарны Российской Федерации за оказываемую помощь в условиях тотальной экономической блокады, нацеленной на наше уничтожение, - говорится в заявлении руководителя государства.

Пасечник отметил, что на протяжении всех этих лет действия Киева из раза в раз показывали, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения и прекращать войну. О чем, по словам руководителя ЛНР, ярко свидетельствует наращивание противником своих вооруженных сил и техники у линии соприкосновения, которое в последнее время, с подачи Запада, набрало новые, мощные обороты.

- Сегодняшнее голосование депутатов Государственной Думы Российской Федерации за обращение к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Луганской и Донецкой народных республик в качестве независимых государств показало, насколько братский народ обеспокоен существующей угрозой со стороны Киева и Запада. Тем более что проект обращения Думы к Президенту поддержан большинством голосов российских парламентариев, - подчеркнул Леонид Иванович.

В языковом, культурном и историческом аспекте Донбасс всегда был и остается частью Русского мира.

- Мы, безусловно, нацелены на дальнейшее укрепление трансграничного сотрудничества и интеграции с Россией, - говорит Глава ЛНР. - ГолЖители Луганской Народной Республики приветствуют позицию депутатов Государственной Думы. При этом мы с пониманием и уважением отнесемся к любому решению высшего руководства Российской Федерации.

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