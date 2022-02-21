Глава ДНР: Идет бой у границы с Российской Федерацией. Призываю все мужское население встать на защиту своих семей и нашего Отечества!

Денис Пушилин обратился к жителям Республики в связи с критической ситуацией. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 21 февраля, Глава ДНР Денис Пушилин обратился к жителям Республики в связи с критической ситуацией.

- Уважаемые жители Донецкой Народной Республики! За последние сутки обстановка в Республике стала критической, - говорится в обращении, размещенном на сайте руководителя государства.

Отмечается, что Украина ведет массированные обстрелы нашей территории. Только за последние дни артиллерия ВСУ выпустила по жилым кварталам более 1 700 мин и снарядов.

- По нам бьют из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов и танков. Гибнут люди. Серьезные повреждения получили школы № 105 и № 56 в столице, - заявил Пушилин.

Украинские войска продолжают обстреливать населенные пункты Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Коминтерново и Докучаевск. Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении.

- Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново. Идет бой у границы с Российской Федерацией, - сообщил Глава ДНР.

В результате обстрелов один военнослужащий Народной милиции погиб, несколько человек получили ранения.

Тем временем, в городах и населенных пунктах активизировались украинские диверсионные группы, действия которых нацелены на проведение террористических актов в отношении мирных граждан и объектов жизнеобеспечения. Выведена из строя водонасосная станция, предотвращены попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе «Стирол».

Только по счастливой случайности в результате попытки теракта в районе железнодорожного вокзала Донецка никто не пострадал, подорвался сам диверсант.

- Мы должны объединить все усилия. Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества! Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьемся победы! – призвал Денис Пушилин.

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