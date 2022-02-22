В ДНР создадут спецформирования из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и госслужащих

В период действия военного положения и в военное время внутренние войска входят в состав спецформирований Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике создадут специальные формирования за счет сил и средств Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел для выполнения задач в сфере обороны. Соответствующий указ подписал сегодня Глава ДНР Денис Пушилин.

Документ предусматривает, что в период действия военного положения и в военное время внутренние войска входят в состав спецформирований, а сотрудники прокуратуры, органов внутренних дел и госслужащие бронируются за Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел на период мобилизации. Те же, в свою очередь, наделяются полномочиями по призыву данных категорий граждан на военную службу.

Командуют спецформированиями генпрокурор и министр внутренних дел, они же назначают командиров соответствующих подразделений.

Кроме того, указ оговаривает, что что призванные в рамках данного решения граждане будут приравнены к военнослужащим - с денежным довольствием и надбавками за выполнение боевых задач.

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