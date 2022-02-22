Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве между РФ и Республиками

В России приняли крайне важное для Республик Донбасса Решение Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня в Донецкой и Луганской Народных Республиках депутаты Народных Советов ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республиками.

Сообщается, что за это решение проголосовали депутаты Народных Советов.

Напомним, 21 февраля Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать Республики и рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусматривающем сотрудничество в сфере обороны.

Позже, было собрано экстренное заседание Совета Безопасности Российской Федерации по ситуации в Донбассе. Спустя несколько часов Президент России Владимир Путин объявил главное для Республик Решение – и подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Речь Владимира Путина смотрел весь Донбасс, и не только Донбасс.

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