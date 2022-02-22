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Политика22 февраля 2022 10:56

За час в ДНР зафиксировали более 100 новых прилетов со стороны украинских войск

За это время были обстреляны шесть населенных пунктов Республики
Ирина ДМИТРИЕВА
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Киевские силовики открыли огонь на мариупольском направлении. Фото: «ООС»

Киевские силовики открыли огонь на мариупольском направлении. Фото: «ООС»

В Донецкой Народной Республике зафиксировали более 100 новых прилетов с украинских позиций. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что с 10.50 до 11.59 под огонь ВСУ попали шесть населенных пунктов Республики, большинство из которых сосредоточены на мариупольском направлении - Докучаевск, Белая Каменка, Новоласпа, Коминтерново, Новая Марьевка и Октябрь.

- При их обстрелах использовались минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы. Всего были выпущены 102 боеприпаса, - заявили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки подразделения украинской армии 55 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с ДНР. За это время атакам ВСУ подверглись тридцать населенных пунктов, которые обстреляли из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего по территории Республики были выпущены более 667 снарядов, мин и гранат.

Подобная обстановка сохраняется и в ЛНР, по которой за сутки выпустили 457 боеприпасов.

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