Омбудсмен ДНР Дарья Морозова: Киев не оставляет попыток реализовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе

По мнению Дарьи Морозовой, события последних дней совершенно не отрезвили Украину. Фото: ombudsman-dnr.ru

На фоне признания Россией республик Донбасса украинские войска демонстративно наращивают свои силы в регионе. Со вчерашнего вечера ВСУ не прекращают наносить удары вдоль всей линии фронта, что привело к многочисленным повреждениям жилых домов, социальной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения, но главное - гибели людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Она напомнила, что сегодня утром в результате теракта на трассе «Донецк-Горловка» были убиты трое гражданских лиц. А накануне в результате обстрела ВСУ в поселке шахты имени Челюскинцев города Донецка погиб мирный житель.

По мнению Дарьи Морозовой, события последних дней совершенно не отрезвили Украину - Киев все еще не оставляет попыток реализовать силовой сценарий решения конфликта в Донбассе.

- Подчеркну, что все это происходит при молчаливой поддержке международного сообщества. И вынуждает нас задействовать все доступные механизмы, чтобы наконец остановить геноцид в регионе, - подчеркнула омбудсмен.

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