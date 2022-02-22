В Донбассе украинские боевики за сутки обстреляли Славяносербск, Красный Яр, Александровское и Христовое

Украинские боевики бьют из крупного калибра. Фото: штаб ООС

Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по территории Луганской Народной Республики 457 боеприпасов. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За 21 февраля представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 65 обстрелов территории Республики со стороны вооруженных формирований Украины, из которых 43 с применением тяжелого вооружения. Всего по территории ЛНР выпущено 457 боеприпасов, в том числе 134 снаряда и 323 мины, - говорится в сообщении СЦКК.

В результате обстрелов повреждения получили домостроения в селе Христовое, Александровске, поселке Красный Яр и садоводческом кооперативе «Пригородное» вблизи памятника князю Игорю. Есть и пострадавшие. Ранен мирный житель Славяносербска.

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