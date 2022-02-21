Украина прекратила подачу воды на территорию ЛНР

Восстановить водоснабжение в прежнем режиме удастся только после возобновления подачи воды с насосной станции украинской ЗФС-3 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украина временно прекратила подачу воды в Луганскую Народную Республику с Западной фильтровальной станции. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Лугансквода».

Там уточнили, что приостановка водоснабжения с украинской стороны произошла в 16.00. Причиной оказалось повреждение магистрального водовода диаметром 1200 миллиметров от насосной станции ЗФС-3 на территории Украины.

- В связи с этим полностью прекращено водоснабжение Первомайска и ограничено водоснабжение на следующие территории: Стаханов, Кировск, Брянка - на 60%, Перевальский район и Славяносербск - на 50%, Алчевск - на 30%, - рассказали на предприятии.

Отмечается, что восстановить водоснабжение в полном объеме можно будет только после возобновления подачи воды с насосной станции украинской ЗФС-3.

Тем временем в ДНР объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за проблем с водой. Это связано с прекращением ее подачи более чем 21 тысяче абонентов Докучаевска и Еленовки.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ сегодня была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС). В связи в этим в пяти районах Донецка возможно значительное сокращение подачи воды.

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