С начала обострения ВСУ убили двоих мирных жителей, троих ранили и повредили более 20 домов на территории ЛНР

Двое мирных жителей погибли в поселке Пионерское, их дома были разрушены. Фото: СЦКК ЛНР

ВСУ обстрелами с 17 февраля убили двоих мирных жителей, троих ранили и повредили более 20 домов на территории ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 17 по 21 февраля погибло два мирных жителя в поселке Пионерское, получили ранения три мирных жителя в поселках Пришиб, Знаменка, - говорится в сообщении.

Также разрушены 3 домостроения в поселках Пионерское, Лозовое, Пришиб, повреждено 18 жилых домов и хозяйственных построек в поселках Николаевка, Молочный, Раевка, Знаменка, Красный Яр, повреждено 4 объекта инфраструктуры в поселке Николаевка и Донецкий.

За неполные пять дней киевские силовики 183 раза обстреляли территорию Республики, из которых 102 - с применением тяжелого вооружения. Всего по территории ЛНР выпущено 1773 боеприпаса: 268 снарядов, 915 мин, 584 гранаты, 6 противотанковых управляемых ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранены три мирных жителя, повреждены дома: В ЛНР рассказали о последствиях ночного обстрела Республики

Обстановка на линии боевого соприкосновения за прошедшие часы значительно обострилась (подробнее)