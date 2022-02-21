Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня крайне небезопасно не только в прифронтовых населенных пунктах Донецкой Народной Республики, звуки войны все отчетливее слышны и в тылу, заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Ситуация с безопасностью в Донецкой Народной Республике усугубляется с каждым днем, - говорит Омбудсмен. - Украина целенаправленно бьет по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору, грубым образом нарушая правила общей защиты, предоставленной гражданскому населению согласно положениям IV Женевской конвенции. Мы фиксируем повреждения жилых домов, объектов соцсферы и инфраструктуры, попытки терактов в городской черте.

Дарья Морозова отметила, что все вышеперечисленное свидетельствует о решении Украины отказаться от мирной модели урегулирования конфликта в Донбассе.

- Более того, речь идет о целенаправленном уничтожении мирного населения, - подчеркивает Дарья Морозова. - Мы требуем должной реакции

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