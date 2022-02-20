В ЛНР связали украинскую дезинформацию об «обстреле» детского сада и гумконвоя Красного Креста с участием Зеленского в Мюнхенской конференции

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В Народной милиции Луганской Народной Республики связали обвинение Народной милиции ЛНР в «обстреле» детского сада и гуманитарного конвоя Красного Креста – с участием президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности.

- Что позволяет сделать вывод о подготовке Киевом основания для оправдания перед Западом необходимости проведения наступательной операции ВСУ на Донбассе, - заявили в оборонном ведомстве ЛНР.

В УНМ Республики отметили, что несмотря на заявление Зеленского на Мюнхенской конференции о намерениях урегулировать конфликт на Донбассе только мирным путем, сегодня утром украинские вооруженные формирования, при поддержке артиллерии, форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское.

- Военнослужащие Республики отразили атаку и отбросили противника на ранее занимаемые позиции. Потерь среди личного состава нет, - говорят в НМ ЛНР. - К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены 5 жилых домов.

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