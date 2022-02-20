Начальник УНМ ДНР: Опасности подвергаются наши матери, отцы, жены и самое страшное – наши дети. Враг не останавливается ни перед чем

Денис Синенков. Фото: Администрация Главы ДНР

В связи с объявленной 19 февраля мобилизацией начальник Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Денис Синенков сделал заявление.

Он отметил, что на протяжении всей недели на границе нашей Родины слышны выстрелы и взрывы, которые не стихают ни на минуту.

- Опасности подвергаются наши матери, отцы, жены и самое страшное – наши дети. Враг не останавливается ни перед чем. Обстреливает объекты мирной инфраструктуры и жизнеобеспечения, устраивает террористические акты, как вдоль границы, так и в столице нашей Республики – в Донецке, - говорит Синенков. - Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей Республики», - отметил Синенков.

Генерал-майор Денис Синенков призвал всех военнообязанных граждан прибыть в отделы военных комиссариатов и пополнить ряды защитников Республики.

- Для нас важен каждый человек, каждый воин, каждый собрат по оружию. Давайте отстоим славу и честь Республики, нашу волю и мнение перед лицом врага. Покажем, что дух и силу воинов Донбасса не сломить украинским узурпаторам, - подчеркнул начальник УНМ.

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