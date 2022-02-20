В ЛНР из-за всеобщей мобилизации может пропасть связь и интернет

ЛНР может остаться без связи Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Луганской Народной Республике в ближайшее время могут начаться перебои в работе связи мобильного оператора «Лугаком» и интернета. Об этом заявили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Луганские коммуникации».

- Во исполнение указа главы ЛНР об объявлении всеобщей мобилизации и решения штаба территориальной обороны сотрудники ГУП ЛНР «Луганские коммуникации» прибыли в военные комиссариаты ЛНР, - говорится в сообщении. - В связи с сложившимися обстоятельствами в ближайшее время возможно отсутствие мобильной связи «Лугаком» и интернета на всей территории Республики.

Напомним, что 19 февраля в ЛНР стартовала всеобщая мобилизация. Она предусматривает призыв на воинскую службу мужчин возрастом от 18 до 55 лет.

Тем временем ситуация на линии соприкосновения напряженная. Утром 20 февраля украинская армия предприняла попытку прорыва у села Пионерское в ЛНР.

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