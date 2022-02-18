Обучение в школах ДНР приостановили на неопределенное время

С понедельника занятия будут остановлены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике приостанавливается обучение в общеобразовательных школах. Об этом сообщили Донецкому агентству новостей жители Донецка и Макеевки.

Они рассказали, что учащиеся макеевской школы №32 прекращают учебный процесс с понедельника, 21 февраля.

- С понедельника занятия будут приостановлены. Дистанционное обучение не предусматривается, - заявила одна из родительниц.

Кроме того, об отмене занятий сообщили в художественной школе, расположенной в Буденновском районе Донецка.

Напомним, из-за обострения ситуации на линии разграничения учебный процесс был приостановлен и в ЛНР. Власти обоих республик обеспокоены безопасностью своих граждан, и в первую очередь стариков, женщин и детей.

Уже начата эвакуация воспитанников интернатов и детских домов. Одними из первых территорию Донбасса покинули воспитанники Донецкой школы-интерната №1.

- В последнее время обстрелы усилились. Как нам сказали, мы едем в Россию. Там будет нестрашно - только о родителях беспокоимся, - рассказали дети перед выездом.

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