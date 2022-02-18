Эвакуация: Дети из Донецкой школы-интерната №1 едут в Россию

Дети из Донецкой школы-интерната №1 едут в Россию. Фото: скриншот с видео Департамента информполитики АГ ДНР

В связи с угрозой нападения Украины на Донбасс массово эвакуируют детей. Одними из первых столицу ДНР покинули воспитанники Донецкой школы-интерната №1.

- В последнее время обстрелы усилились. Как нам сказали, мы едем в Россию. Там будет нестрашно – только о родителях беспокоимся, - рассказали перед эвакуацией воспитанники Донецкой школы-интерната №1.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ ВСУ начать наступление на ДНР и ЛНР. Вооруженные силы Украины находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса.

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