ВСУ обстреляли из 120-миллиметровых орудий село Веселое под Донецком

Огонь велся со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Опытное. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем украинские силовики открыли минометный огонь по селу Веселое в северной части Донецка. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что обстрел начался в 14.45 и велся со стороны подконтрольного Украине населенного пункта Опытное. Противник применял минометы калибром 120 миллиметров.

- Всего были выпущены 12 мин, - рассказали наблюдатели.

Напомним, с самого утра киевские войска ведут обстрелы оборонительных рубежей республик Донбасса по всем направлениям, используя при этом противотанковые ракетные комплексы, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Снарядами ВСУ были повреждены два дома в Петровском районе Донецка. Утром окраины столицы украинские войска обстреляли из РПГ.

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