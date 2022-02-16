Власти Украины решили построить новый аэропорт под Мариуполем

Гражданские аэропорты в Донбассе на самом деле могут быть использованы для военных целей. Фото: ГШ ВСУ

Заместитель мэра подконтрольного Киеву Мариуполя Сергей Захаров сообщил, что один из двух аэропортов, которые хотят построить в Донецкой области, появится возле села Юрьевка на Азовском побережье. Сейчас там есть взлетная полоса для самолетов сельхозавиации. Она находится в километре от Юрьевки – примерно на одинаковом расстоянии от Мариуполя и Бердянска.

- Мы ждем окончательного решения международной комиссии гражданской авиации ICAO, – сказал Захаров.

Известно, что сейчас полеты гражданской авиации возле линии соприкосновения запрещены на расстоянии до 120 км, что связано с катастрофой рейса MH17 в 2014 году. Юрьевка находится на расстоянии более 30 километров от Мариуполя, от линии столкновения – около 70-75 километров.

Второй аэропорт киевские власти собираются построить возле Краматорска. Только на воздушную гавань в Юрьевке понадобится 120 млн долларов.

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