Зеленский и Ахметов встретятся в Мариуполе, чтобы «помириться»?

Зеленский вынужден договариваться с олигархами, чтобы усидеть в кресле президента. Фото ОПУ

Сегодня, 16 февраля, вечером президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в подконтрольный Киеву Мариуполь. Об этом сообщили иностранные СМИ. С утра в городе у моря уже находятся самый богатый человек «незалежной» Ринат Ахметов и другой олигарх – Вадим Новинский.

Ожидается, что в Мариуполе состоится закрытая встреча Зеленского с олигархами, где они попытаются «помириться». Как известно, в конце прошлого года президент высказал подозрение в причастности Рината Леонидовича к подготовке госпереворота. И еще раньше сам Зеленский по «совету» США объявил войну всем украинским олигархам.

Кстати, по растиражированным теми же иностранными СМИ картам «вторжения» России выходило, что российская армия 16 февраля десантируется в Скадовске и пойдет вдоль побережья Азовского моря до самого Мариуполя. Было бы верхом безумия планировать встречу в этот день и в этом месте. К тому же приглашать послов западных стран. Ну, если не знать заранее, что никакой войны на самом деле не будет.

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