Красный Крест продолжит свою работу в Донецке и Луганске

Красный Крест продолжит свою миссию в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста намерены и дальше поддерживать жителей Донбасса. Они продолжат свою работу по обе стороны от линии разграничения, даже несмотря на нарастающий в регионе конфликт. Об этом сообщили в донецком офисе МККК.

- Офисы МККК продолжают работать по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе, включая нашу команду в Донецке, которая работает в прежнем режиме, оказывая гуманитарную помощь пострадавшему населению. Мы намерены продолжать нашу работу и при необходимости готовы адаптировать гуманитарную деятельность, в случае если ситуация изменится, - рассказали там в ответ на запрос ДАН.

Напомним, Донецк покинула часть сотрудников миссии ОБСЕ из США и Великобритании. Эту информацию подтвердили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), хотя ранее связывали эвакуацию сотрудников с обычной ротацией.

- Безусловно, нас настораживает такое решение США, Великобритании и их некоторых союзников, так как это может стать почвой для последующих спекуляций на тему того, что отсутствие мониторов этих стран на территории вооруженного конфликта не позволяет им в полной мере владеть реальной ситуацией, - отметили в СЦКК.

Читайте также

Эвакуация наблюдателей ОБСЕ? Донецк покинули шесть автомобилей с сотрудниками миссии

Это может указывать на начало эвакуации наблюдателей из ДНР (подробнее)