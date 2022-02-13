Эвакуация наблюдателей ОБСЕ? Донецк покинули шесть автомобилей с сотрудниками миссии

Донецк покинули шесть автомобилей с сотрудниками ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Наблюдатели миссии ОБСЕ из США и Великобритании получили приказы уезжать из Донбасса. Об этом ДАН сообщил председатель комитета Народного Совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, представитель общественности Республики в минской подгруппе по политическим вопросам Владислав Бердичевский.

- Насколько я знаю, представители ОБСЕ от Великобритании и США получили от своего руководства приказ уезжать. На вчерашний день представители из этих стран оставались на месте в Донецке. Насчет сегодняшнего дня не знаю, какая ситуация. Но думаю, они будут покидать Донбасс, - рассказал Владислав Бердичевский.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что шесть автомобилей ОБСЕ из Донецка пересекают линию разграничения в направлении Украины через КПП «Александровка». Как отмечал источник, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из ДНР.

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